Durante il minuto di raccoglimento per Sandro Mazzola prima di Juventus-Atalanta alcuni tifosi della Curva Sud si sono voltati di spalle rispetto al campo e hanno intonato cori per Scirea e Fortunato. Una mancanza di rispetto inaccettabile da parte di alcuni tifosi bianconeri che potrebbe portare a sanzioni pesanti del Giudice Sportivo nei confronti della Juventus.

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Intervenuto sul suo canale Youtube, Sandro Sabatini ha commentato così il gesto dei tifosi della Juventus: "Dico solo 2, 4, 6, 8, 10, 100 parole ma sono tutte sprecate perché quando dico vergognatevi ai quei tifosi della Juventus, a quelle persone inconsapevoli che si sono voltati di spalle nel minuto di raccoglimento per Mazzola dico parole che entrano da un orecchio ed escono dall'altra senza lasciare nulla in una testa, e mi riferisco soltanto a loro, che non contiene concetti, sentimenti, sensazioni che non sono nobili ma la base della vita e dell'umanità, il rispetto per i vivi e soprattutto per i morti.

Sperano vengano presi provvedimenti giusti e severi, probabilmente la Juventus andrà incontro alla chiusura della Curva per un turno, spero che questo non avvenga ma vengano identificati quelli che si sono resi protagonisti di un gesto ignobile e vergognoso e solo a loro venga proibito l'ingresso allo Stadium nella prossima partita casalinga della Juventus"