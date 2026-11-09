L'attaccante dell'Inter, dopo il gol in Champions League contro il Feyenoord, è tornato a segnare anche in campionato
VIDEO FCIN1908 / Inter, Esposito in sede per la firma sul rinnovo: "Sono felicissimo"
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Sandro Sabatini è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per parlare dell'ultima giornata di Serie A. Tra i temi trattati, anche la vittoria dell'Inter contro il Como, gara in cui Pio Esposito è tornato a segnare in campionato dopo il gol realizzato in Champions League contro il Feyenoord: "Esposito fa giocare meglio i compagni di squadra? Esposito è importantissimo, è un gran giocatore.
Quando crescerà vedremo, ma per ora riesce a essere umile come un ragazzino, generoso, ma con colpi e presenza fisica da grande. È il partner ideale per tutti quelli che vogliono giocare con due punte, è perfetto. Speriamo che trovi anche in Nazionale il partner per farci divertire".
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