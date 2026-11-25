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Tra i giocatori che stanno sorprendendo in questa prima fase di campionato non si può non citare, tra i primissimi, Gustavo Varela. Il classe 2005 del Monza è il vice-capocannoniere (solo Malen ha segnato di più). Con la doppietta alla Fiorentina (primo gol su rigore, il secondo con un colpo di tacco clamoroso) è arrivato a 11 gol in 11 presenze in Serie A.

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Numeri e prestazioni che inevitabilmente hanno attirato l'attenzione di tutte le big della Serie A, Inter su tutte visto che Baccin e Lo Schiavo sono stati avvistati all'U-Power Stadium anche lunedì per Monza-Fiorentina.

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Intervenuto sul suo profilo Youtube, Sandro Sabatini ha speso parole al miele per il centravanti del Monza: "Non metto in dubbio le caratteristiche e le qualità di Varela, sono rimasto folgorato da Varela dalla prima giornata quando scherzò Akanji. Non fate paragoni con meteore come Piatek"