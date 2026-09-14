Uno dei temi su cui discutere è senza dubbio il portiere: Josep Martinez finora ha alternato grandi parate a passaggi a vuoto che hanno portato a gol facili subiti dai nerazzurri.

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Intervenuto ai microfoni di Dazn, Andrea Stramaccioni ne ha parlato così: "Sicuramente ha responsabilità, battezza che la palla vada da una certa parte e invece va dall'altra. Sul primo gol sono meno cattivo di altri, fa un passo e resta, capisce che non arriva ma nessun difensore dell'Inter salta. Sul discorso generale, per me non ci sono dubbi: resterà il portiere titolare, conosco Chivu e come ragiona. Lui è un portiere che para, anche a Madrid ha fatto interventi importanti.

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Chivu non è un allenatore che ti lascia fuori al primo o al secondo errore, anzi è esattamente il contrario. Siamo lontanissimi dal pensare ad una rotazione, poi il calcio dipende dai fatti. Quando l'Inter ha cercato Martinez, cercava un portiere abile nel gioco da dietro perché Sommer era un portiere bravo con i piedi, Martinez ha iniziato con qualche errore ma conoscendo Chivu, Martinez sarà consolidato portiere titolare. Poi il calcio lo conosciamo: se ci saranno altri errori, poi potrebbe toccare a Provedel che è un portiere pronto e affidabile ma per me non c'è il minimo dubbio nella testa di Chivu"