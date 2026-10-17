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Dopo lo spavento per il gol del vantaggio del Bologna di Pobega, l'Inter rimonta e vince anche al Dall'Ara. Queste le considerazioni di Sandro Sabatini su YouTube:

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"Si può discutere, ma in Italia non c'è storia, l'Inter è troppo più forte. Lo è anche dopo un primo tempo che sembrava richiamare lo choc della Champions League. L'Inter conserva il primato in classifica con una superiorità che sarà dura da scalfire da qui a fine campionato. Oggi sono entrati giocatori come Bonny, Mkhitaryan, Carlos Augusto e Calhanoglu. Nessuno ha questa rosa in Serie A, e nemmeno ci va vicino".

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"Nel primo tempo l'Inter ha giocato una partita abbastanza preoccupante. Dover ha sbagliato a dare ammonizione per simulazione a Thuram: Darmian ha il piede piantato per terra, è Thuram che va a colpire il piede di Darmian. Non c'è rigore, ma nemmeno simulazione. L'Inter ha vinto comunque meritatamente senza troppi problemi anche in una partita che sembrava complicata dopo il gol del Bologna".