GUARRO e PACE EP16: Massolin e Kamate, la situazione. Sorteggio, è andata bene. Curtis Jones...

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Intervenuto negli studi di Pressing, Sandro Sabatini, giornalista, ha analizzato così la vittoria dell'Inter di ieri sera contro il Cagliari: "L'impressione che dà l'Inter adesso è di essere in Italia l'equivalente di PSG in Francia e Bayern in Germania: è una squadra che sembra nettamente più forte.

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L'impressione che dà è che è bellissima in campo e anche in panchina: ha fatto un mercato super con tre giocatori presi dalla Premier League e Chivu non è obbligato a metterli titolari. Questo ti dà la grandezza della squadra. L'Inter dà l'idea di essere come la Juve degli scudetto: è un'idea evidente.

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Parte da una situazione psicologica di vantaggio, fa un mercato intelligente, ha una situazione economica molto stabile e le altre stanno un po' annaspando. Lautaro? Credo che va indubbiamente considerato come uno che lega la squadra, ora gioca molto di più da 10: è un giocatore tutto campo".