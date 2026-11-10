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Tempo di primi bilanci e prime pagelle del campionato, all'arrivo della sosta nazionali di novembre. Su YouTube, Sandro Sabatini si è espresso così sull'Inter:

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"Otto mi sembra il voto giusto per l'Inter. Sono molto partecipe con Chivu, è evidente che la tensione che sente quest'anno non è la stessa dell'anno scorso. E' evidente che questa squadra sia più orientata sulla Champions League, visto che tanti giocatori a fine corsa puntano sulla Champions League".

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"I top di questo inizio di stagione? Io sono fissato con Pio Esposito, ma c'è da citare anche Carlos Augusto. Tra i flop, a parte i due inglesi che non hanno ancora giocato, forse Martinez fin qui non ha convinto tanto".