Sandro Sabatini ha commentato l'arrivo di Curtis Jones all'Inter: "Si gioca per il secondo posto e la seconda notizia è questa"
VIDEO FCINTER1908 / Inter, ecco Curtis Jones al CONI per le visite mediche
Giornata di visite mediche per Curtis Jones che si appresta a diventare un nuovo giocatore dell'Inter.
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Un grande colpo quello dei nerazzurri, che hanno trovato l'accordo col Liverpool per circa 30 mln di euro più 5 di bonus.
Intervenuto sul suo canale Youtube, Sandro Sabatini ha commentato l'arrivo di Jones all'Inter, aggiungendo il suo punto di vista sul gap tra i nerazzurri e le altre. CONTINUA A LEGGERE
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