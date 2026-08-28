Ieri a Monte Carlo si è svolto il sorteggio della League Phase della Champions 2026-2027. L'Inter, unica italiana inserita nella prima fascia, affronterà in casa Liverpool, Club Brugge, Shakhtar Donetsk e Stoccarda, mentre in trasferta Real Madrid, Borussia Dortmund, Feyenoord e Slovan Bratislava.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui Un sorteggio che, secondo Sandro Sabatini, dovrebbe portare i nerazzurri tra le prime 8 al termine del girone unico. Il giornalista di Sport Mediaset, intervenuto su Youtube, è infatti convinto che l'Inter arriverà tra le prime 8, il che permetterebbe ai nerazzurri di evitare i sedicesimi di finale e approdare direttamente agli ottavi.

Sabatini, però, ha poi ammesso di ritrovarsi in una situazione paradossale con l'Inter. CONTINUA A LEGGERE