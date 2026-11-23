L'Inter sembra una squadra presuntuosa. E' questa l'opinione di Sandro Sabatini a Numer1 Podcast
Inter, la spina che si stacca e le colpe di Chivu. Il sistemico Calhanoglu e il dilemma Stankovic
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L'Inter sembra una squadra presuntuosa. E' questa l'opinione di Sandro Sabatini a Numer1 Podcast. Parlando del pareggio di ieri a Bergamo dei nerazzurri, infatti, il giornalista ha detto:
"Per me quelli dell'Inter sono presuntuosi, è un'impressione. E mi sembra una difesa vecchia. Scudetto? Dico 50% Inter, 40% Roma, 8% Lazio e 1% Milan".
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