Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Sandro Sabatini, noto opinionista, ospite del TG di Sport Mediaset ha commentato l'esito del sorteggio di Champions League per l'Inter di Cristian Chivu. Qui le sue considerazioni sulle avversarie che attendono la squadra nerazzurra:

BUDAPEST, HUNGARY - MAY 30: The UEFA Champions League trophy is displayed inside the stadium prior to the UEFA Champions League Final 2026 match between Paris Saint-Germain and Arsenal FC at Puskas Arena on May 30, 2026 in Budapest, Hungary. (Photo by Carl Recine/Getty Images)

"Sorteggio bellissimo per l'Inter, non soltanto perché sembra abbordabile e invita all'ottimismo per un piazzamento tra le prime otto. C'è anche questo incrocio madrileno con Mourinho, proprio dove l'Inter vinse la Champions, con uno degli eroi del triplete in panchina, e dove si giocherà anche la prossima finale di Champions League. Mourinho è protagonista anche del calendario della Roma, che tutto sommato è positivo, anche se mettono paura le partite con Real e PSG. Quale sfida lo emozionerà di più? Voglio pensare la Roma, perché si giocherà all'Olimpico. L'emozione del Bernabeu sarà attutita, ma lo riporterà comunque indietro di 16 anni".