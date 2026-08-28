Il pensiero del noto opinionista a proposito dell'esito del sorteggio di ieri a Montecarlo per la squadra di Cristian Chivu
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Sandro Sabatini, noto opinionista, ospite del TG di Sport Mediaset ha commentato l'esito del sorteggio di Champions League per l'Inter di Cristian Chivu. Qui le sue considerazioni sulle avversarie che attendono la squadra nerazzurra:
"Sorteggio bellissimo per l'Inter, non soltanto perché sembra abbordabile e invita all'ottimismo per un piazzamento tra le prime otto. C'è anche questo incrocio madrileno con Mourinho, proprio dove l'Inter vinse la Champions, con uno degli eroi del triplete in panchina, e dove si giocherà anche la prossima finale di Champions League. Mourinho è protagonista anche del calendario della Roma, che tutto sommato è positivo, anche se mettono paura le partite con Real e PSG. Quale sfida lo emozionerà di più? Voglio pensare la Roma, perché si giocherà all'Olimpico. L'emozione del Bernabeu sarà attutita, ma lo riporterà comunque indietro di 16 anni".
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