Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Intervenuto al podcast Scontro diretto insieme a Nicolò Schira, Sandro Sabatini ha voluto dare il suo pronostico sul derby:

"Per me vince l'Inter, mi son tolto subito il pensiero del pronostico. Così gli interisti si arrabbiano perché dicono che quando faccio i pronostici poi li sbaglio. Cari interisti, mettetevi una mano sulla coscienza, se avessi detto che per me vince il Milan avreste detto 'Eh Sabatini sei sempre contro l'Inter'. Per me vince l'Inter perché è più forte, poi nel derby può succedere di tutto come testimoniato da quello vinto un anno fa dal Milan con gol di Estupinan, se uno ci ripensa pensa che si tratti di uno scherzetto o dolcetto"