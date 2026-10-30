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Intervenuto su Youtube nel podcast 'scontro diretto', Sandro Sabatini ha commentato così l'intervista di Gerry Cardinale a La Gazzetta dello Sport nel giorno di vigilia del derby:

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"I tifosi del Milan sognano dopo l'intervista di Cardinale. In queste parole vedo anche qualcosa di tifoso, di molto fanciullesco. Vincere è l'unica cosa che interessa dice Cardinale. Questa intervista di Cardinale mi ha veramente colpito. Al di là dell'ironia e del paragone con Tom Cruise, è importante questa frase.

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Al di là del sogno di Cardinale, devo dire una cosa: un'intervista così a due giorni dal derby io, ufficio stampa, non l'avrei mai fatta ma Cardinale è americano, è trumpiano, è giusto che ragioni con la sua testa. Mi sembra un po' volare senza protezione e paracadute, a proposito di Top Gun, poi magari trova in campo soddisfazione anche per questa intervista"