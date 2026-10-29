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Botta e risposta tra Sandro Sabatini e Riccardo Trevisani: motivo della discussione a Pressing è Luciano Spalletti e il rendimento della Juventus.

Parte Riccardo Trevisani: "Dico una cosa: la Juve ha il tredicesimo attacco. In quale vita Spalletti ha avuto il tredicesimo attacco quando allenava? Mai. A Spalletti possiamo dire tutto tranne che sia un allenatore difensivista, francamente vedere la Juve con questi numeri offensivi mi fa pensare che in questi due anni, tra Openda, David, Kolo Muani e Woltemade, non l'abbiano proprio messo nelle condizioni migliori di giocare a pallone"

Sabatini interviene così: "Però è facile fare l'allenatore quando hai Totti Scarpa d'oro"

Trevisani replica: "Spalletti ha allenato 20 anni, è andato in Champions con l'Udinese"

Sabatini poi chiosa così: "Io non faccio il commento sui 20 anni e sulla Champions con l'Udinese. Se si parla di risultati, poi è facile fare commenti, almeno per me. Se si parla di rendimento dei giocatori, non c'è niente di male a dire che è sotto gli occhi di tutti che c'è un problema, non so i motivi e pur confermando la carriera che è inattaccabile"