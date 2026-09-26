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Sul suo canale YouTube, Sandro Sabatini ha commentato così la brutta sconfitta dell'Italia in Nations League contro il Belgio di van Bommel:

Getty

"Grande depressione vedere l'Italia di Mancini così. Se date la colpa a Coppola e Romano, vuol dire che non avete visto Barella e Tonali. Hanno giocato bene Kean, Calafiori e Donnarumma. Sugli altri meglio sorvolare. L'Italia nel primo tempo non ha mai passato la metà campo. A tutto c'è un limite. Giusto ricordare che il Belgio è superiore, ma... I fischi dell'Olimpico sono di frustrazione, quest'Italia non è andata nemmeno vicino a riportare l'entusiasmo".

"Barella? Discretamente propositivo, ha cercato di trascinare un po', ma poi è andato fuori giri e ha finito per sbagliare regalando il contropiede da cui poi è nato il raddoppio del Belgio. Esposito? Nel primo tempo ha subito anche lui la pressione, nella ripresa non gli è andata bene anche per bravura del portiere. Non mi ha convinto il cambio con Maldini da parte di Mancini".