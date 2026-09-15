Intervenuto durante il podcast Numer1, Sandro Sabatini, giornalista, ha commentato così la prestazione di Josep Martinez ieri contro l'Udinese

Marco Astori
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VIDEO FCIN1908 / Raduno Inter, alla Pinetina arriva Josep Martinez

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Intervenuto durante il podcast Numer1, Sandro Sabatini, giornalista, ha commentato così la prestazione di Josep Martinez ieri contro l'Udinese.

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"Posso dire una cosa? A me Martinez piace, indipendentemente dalla papera di Madrid. Però devo dargli un consiglio tecnico: il secondo gol con l'Udinese avete visto come lo prende?

Josep Martinez
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Si è messo a fare la croce spagnola: pensa a parare come i portieri di una volta. Questi portieri che si mettono così e fanno la croce: se trovi un giocatore bravo, ti infila facilmente".

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