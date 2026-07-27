Sandro Sabatini, intervenuto su Youtube, ha detto la sua sulla questione legata al CT dell'Italia con Pirlo che ormai non è più una opzione:

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"Il titolo del video è la pirlata, i milanesi lo capiscono, gli altri lo intuiranno ma è andata a finire così. Il post di Pirlo? Pirlo non ha chiesto scusa, non ha rescisso con i russi, ha detto che era un accordo commerciale, una cosa confusa e, se mi permesso, anche non scritta benissimo. E poi c'è stata un'altra novità, Pirlo con una storia Instagram si è tolto fuori dalla corsa al CT.

Si parla di Thiago Motta e Palladino? Vorrei sapere perché la nomina del CT sta diventando una prova di potere, una prova di forza da parte di Maldini e Leonardo. Non riesco a capire questo: Maldini e Leonardo presentano il progetto in Lega, sede non istituzionale, dici che servono 8-10 anni e poi se Thiago Motta o Palladino non vanno bene? Almeno scegli allenatori che, per CV, vanno bene.

Il DT non può avere pieni poteri, i pieni poteri non ce li ha nemmeno il presidente della Federazione che su alcune decisioni deve passare dal Consiglio Federale. I pieni poteri sono la più grossa cavolata del mondo del calcio, ho già fatto l'esempio di Lippi all'Inter 25 anni fa, carta bianca si diceva ai quei tempi. Era il 2000, nel 2006 poi Lippi, anche in virtù di quell'esperienza, trascina l'Italia a diventare campione del Mondo. Considerati anche i personaggi, ora da questa situazione ne esci solo con Maldini che se ne va, nomini uno al posto di Maldini e con Malagò che nomina il CT. Come CT dico Conte o Mancini, Mancini o Conte. Ma Baldini è meglio di Pirlo, Palladino e Thiago Motta messi assieme"