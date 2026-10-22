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Faticando e soffrendo, l'Inter riesce a ottenere una vittoria fondamentale in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. Queste le considerazioni di Sandro Sabatini su YouTube:

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"Martinez ha dato ragione a Chivu, che nonostante le pressioni ha deciso di insistere su di lui. L'altro eroe di serata è Carlos Augusto: è il momento di dirlo e di ripeterlo, lui sarebbe titolarissimo in tutte le altre 19 squadre di Serie A, ma anche nell'Inter meriterebbe di essere titolare sulla fascia sinistra al posto di Dimarco o da braccetto al posto di Bastoni, perché sta giocando meglio di entrambi. Sta diventando un giocatore fondamentale per l'Inter".

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"Nel primo tempo si è vista probabilmente la peggior Inter della stagione, ma nella ripresa, dopo l'espulsione di Bastoni, è tornata la vecchia squadra. Il rosso? Forse si può dire che l'arbitro sia stato severo, ma si può anche dire che Bastoni ci sia ricascato, dopo l'episodio con Kalulu".