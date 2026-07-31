VIDEO / Sabatini a Thuram: "Ha creato una tempesta di messaggi d'odio. L'Inter rifletta"

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Dopo il riscatto di Stankovic dal Bruges e l'arrivo di Provedel dalla Lazio, l'Inter ieri ha ufficializzato John Stones, che arriva in nerazzurro a parametro zero dopo dieci stagioni con il Manchester City.

L'Inter, però, deve fare ancora tante operazioni, sia in entrata - un difensore centrale se va via Pavard, un centrocampista e il sostituto di Dumfries - sia in uscita, specialmente a centrocampo con un paio di esuberi ancora in rosa.

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Sandro Sabatini, intervenuto su Youtube, ha parlato proprio del mercato dell'Inter: "Li spende un po' di soldi o no? Io mi fisso sempre con questa domanda: alla fine ha preso Provedel per due spiccioli. Stones a parametro zero. Ha riscattato Stankovic sì, va bene. Però mi sembra che possa spendere ancora l'Inter"