INTER SCONCERTANTE IN CAMPO E PREOCCUPANTE AL MICROFONO. BASTONI PESANTE COME LAUTARO

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Durante la puntata di Pressing si discute del derby perso dall'Inter contro il Milan. Il botta e risposta tra Sandro Sabatini e Fabrizio Biasin:

Sabatini: "Ci sono dei duelli e li vince tutti il Milan. Modric-Calhanoglu non c'è storia, Rabiot-Barella sembra un altro sport, Maignan e Martinez, uno le para tutte l'altro no".

Biasin: "C'è un duello che ancora non ha vinto: quello della classifica".