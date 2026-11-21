Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Dopo la sosta per le Nazionali, è di nuovo tempo di Serie A e il weekend presenta diverse partite interessanti. Sandro Sabatini, intervenuto al podcast Scontro diretto su Youtube, ha voluto azzardare i pronostici su Milan-Frosinone e Atalanta-Inter:

Getty Images

"Io ho l'impressione che Alvini si rivelerà a San Siro, secondo me vince il Frosinone contro il Milan, io voglio azzardare, ho questa impressione sulla favola del Frosinone. E Atalanta-Inter finisce in pareggio"

Getty Images

Secondo Sabatini, poi, la Roma vincerà a Parma, il Napoli pareggerà contro il Torino e anche il Como pareggerà contro il Cagliari mentre la Juventus regolerà il Venezia.