Sandro Sabatini non usa giri di parole per commentare il gesto del calciatore del Napoli: "Servirebbe un bagno di umiltà"
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Sandro Sabatini non ha usato giri di parole per definire il comportamento di un giocatore del Napoli nell'amichevole vinta dalla squadra di Allegri ieri contro l'Aris Salonicco per 6-2.
Il giornalista di Mediaset, su Youtube, non ha apprezzato il gesto del giocatore. CONTINUA A LEGGERE
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