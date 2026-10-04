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Intervenuto su Youtube, Sandro Sabatini ha raccontato degli aneddoti di quando era addetto stampa all'Inter. Il giornalista ha fatto tre nomi di calciatori che, durante gli allenamenti, sembravano poter ambire a recitare un ruolo da protagonista ma che, per vari motivi, non sono riusciti ad incidere:

"Ero appena arrivato all'Inter, l'allenatore era Ottavio Bianchi e lui era Andrea Zanchetta, che ora allena. Bianchi disse: 'Questo mi ricorda Antognoni'. All'Inter però fece 4-5 presenze, poi niente di che come giocatore. Un altro giocatore che per me era di livello straordinario era Dabo che fece una bella carriera ma niente di eccezionale.

E poi un giocatore che era forte forte forte e all'Inter non c'è stato verso: pochi se lo ricordano ma poi ha fatto una gran bella carriera era Mikael Silvestre. All'Inter lo fischiavano, c'era la maledizione della fascia sinistra e poi ha fatto 10 anni allo United da protagonista"