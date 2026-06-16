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Sabatini: “Palestra? Io andrei all’Inter ma ripetuta la vicenda Lookman perché…”
Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Sandro Sabatini, giornalista, ha parlato così della trattativa tra Inter e Atalanta per Marco Palestra: "Se io fossi Palestra spingerei per andare all'Inter. Mi rendo conto però che tutti fanno i conti senza conoscere l'Atalanta di una presidenza molto seria, che quando fa un prezzo per un giocatore, lo porta fino in fondo.
Quello che è successo con Koopmeiners due estati fa o con Lookman l'anno scorso: l'Inter diceva "abbiamo l'accordo col giocatore, figurati se l'Atalanta non cede". E non ha ceduto. L'Inter lo sa bene come ragione l'Atalanta eppure hanno ripetuto la stessa situazione di Lookman: io spero che Palestra giochi in Italia, ma giocherebbe anche al Chelsea.
E il problema è dell'Inter, in pochi ricordano che ha venduto Dumfries e non ha più Darmian: deve prendere un forte a destra. Se ti resta Luis Henrique va bene, ma qualcosa di meglio ci deve essere".
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