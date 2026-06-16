Sul suo canale YouTube, Sandro Sabatini, giornalista, ha parlato così della trattativa tra Inter e Atalanta per Marco Palestra

Marco Astori Redattore 16 giugno 2026 (modifica il 16 giugno 2026 | 19:16)

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Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Sandro Sabatini, giornalista, ha parlato così della trattativa tra Inter e Atalanta per Marco Palestra: "Se io fossi Palestra spingerei per andare all'Inter. Mi rendo conto però che tutti fanno i conti senza conoscere l'Atalanta di una presidenza molto seria, che quando fa un prezzo per un giocatore, lo porta fino in fondo.

Quello che è successo con Koopmeiners due estati fa o con Lookman l'anno scorso: l'Inter diceva "abbiamo l'accordo col giocatore, figurati se l'Atalanta non cede". E non ha ceduto. L'Inter lo sa bene come ragione l'Atalanta eppure hanno ripetuto la stessa situazione di Lookman: io spero che Palestra giochi in Italia, ma giocherebbe anche al Chelsea.

E il problema è dell'Inter, in pochi ricordano che ha venduto Dumfries e non ha più Darmian: deve prendere un forte a destra. Se ti resta Luis Henrique va bene, ma qualcosa di meglio ci deve essere".