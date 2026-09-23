Intervenuto al podcast Incudine e Martello insieme a Carlo Pellegatti, Sandro Sabatini ha voluto esaltare la prestazione di un giocatore del Milan contro il Lecce:

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"Trovo che nel Milan c'è stata una bellissima connessione tra Modric e Amorim, è un'evoluzione importante. Modric non è eterno ma finché dura un'ora, una volta a settimana, quell'ora di qualità non va trascurata o immolata sull'altare di chissà quale modulo. Il Milan ha un giocatore come Rabiot che è un tuttocampista ma non va messo a ridosso delle punte, non può fare il trequartista"

E poi Sabatini esalta un altro giocatore del Milan, addirittura definendolo da finalista (top 30) per il Pallone d'Oro. CONTINUA A LEGGERE