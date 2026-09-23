L'inizio di stagione del Napoli è al di sotto delle attese tanto che il clima nello spogliatoio non è dei migliori. Sandro Sabatini, intervenuto sul suo canale Youtube, ha voluto dire la sua su Allegri ma non solo:

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"Su Allegri faccio critiche che passano inosservate ma le faccio, lui ha ripetuto a Napoli un difetto che si porta dietro da tempo. Cioè 'arrivo io e ci penso io'. Lo dico anche facendo nomi e cognomi: arrivi al Milan dopo Fonseca e Conceicao, per una questione di cultura e dei modi di fare un po' troppo bruschi di Conceicao, tu dai uno stacco effettivamente notevole. Arrivi al Napoli dopo Antonio Conte, la gente dice come la Juve nel 2014. Ma non paragoniamo le due situazioni, ci sono 12 anni di distanza, poi la gente inizia pensare al gioco, se uno si è aggiornato oppure no e sono tutte bischerate.

In realtà l'eredità che ti lascia Conte, nel bene e nel male, tu non puoi pensare di risolverla facendo giocare De Bruyne in una certa maniera. Racconto una piccola cosa anche se non ne sono sicuro: secondo me de Bruyne Allegri aveva in mente di farlo giocare regista davanti alla difesa alla Pirlo o alla Modric. Secondo me Allegri gliel'ha proposto e De Bruyne ha risposto di no. E tocca dar ragione a Conte: l'idea di arretrare De Bruyne ce l'ha avuta anche Conte"