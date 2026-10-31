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Intervenuto al podcast Scontro diretto insieme a Nicolò Schira, Sandro Sabatini ha voluto fare un appunto al rendimento di Francesco Pio Esposito in questa stagione:

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"Devo dire una cosa molto severa su Pio Esposito: io per lui stravedo però però però… Il centravanti deve fare tante cose e lui ne sta facendo una sola. Si sono fissati gli allenatori che ci vuole una punta che sta lì come un bodyguard all'interno di una discoteca per non far passare la gente. Allarga le braccia, stoppa la palla, la dà alla mezzala.

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Lui sta facendo benissimo ma sta facendo solo quello. Quando lui arriva all'Inter dallo Spezia e anche tutto l'anno scorso fa quello, punta l'uomo e va in profondità. Digli (rivolto a Nicolò Schira, ndr) di ricominciare a fare tutto, di dar retta non a Cristian Chivu ma a a Sandrino Sabatini, capito? Massì si scherza"