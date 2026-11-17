Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Sandro Sabatini, giornalista, intervenuto nel suo canale YouTube, ha commentato così l'assegnazione della Panchina d'Oro a Cristian Chivu.

FIGC

"Alla fine se la Panchina d'Oro non fosse andata all'allenatore che con un'Inter in periodo di transizione dopo Inzaghi ha vinto al primo colpo campionato e Coppa Italia, è inutile che si ragiona. Vanno riconosciuti a Chivu dei meriti che non sono per niente banali".