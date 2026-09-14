Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Durante la trasmissione Pressing, i giornalisti Sandro Sabatini e Riccardo Trevisani discutono delle scelte di Spalletti nella sconfitta della Juve a Sassuolo:

Sabatini: Mi viene in mente un episodio dell'Europeo di tre o quattro anni fa. Domenica scorsa ti salva Gatti, che è italiano. E stasera, invece, che gli ha fatto di male Gatti? La Juventus fa entrare perfino il ragazzino inglese. Per fare cosa? Per andare sul cross a colpirla di testa, cioè esattamente quello che aveva fatto Gatti.

Quindi stai dicendo che ha sbagliato Spalletti?

Sabatini: Sì, lo dico chiaramente. In questa scelta ho rivisto l'Italia dell'Europeo: Zaccagni ti salva una partita e quella dopo non gioca. Non capisco davvero cosa abbia fatto Gatti per meritare di restare fuori. Col Milan Gatti è entrato.

Trevisani: Sì, ma è entrato al 118', quando la Juventus era sotto 1-0. Oggi, invece, Alajbegovic è uscito sul 2-2 ed è stato un cambio ruolo per ruolo.

Sabatini: Ed è proprio questo che non capisco. Domenica scorsa era giusto mettere Gatti perché ha deciso la partita, mentre oggi è giusto non metterlo? Bremer, sull'azione da cui nasce il gol, fa un'uscita da giocatore che non sta attraversando un grande momento. Perché allora entra il ragazzino e non Gatti? Non ditemi che è tutto giusto a prescindere.