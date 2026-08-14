Intervenuto su Youtube, Sandro Sabatini ha parlato anche di Spence, paragonandolo alla situazione Vicario-Juventus ma anche con gli attuali esterni in forza al Tottenham:

"Sull'allusione di Spalletti nei confronti di Vicario e il Tottenham con De Zerbi che l'ha fatto fuori, sul fatto che evidentemente Vicario ha deluso nell'ultimo anno, però perché nessuno ha fatto lo stesso discorso su Spence? C'è qualcosa di evidente su Vicario, su Spence la penso al contrario di De Zerbi.

Paragonare Spence a Pedro Porro e Udogie ce ne vuole però io l'ho visto soltanto al Mondiale, lo ammetto. È meglio Spence di Porro e Udogie, per me ha sbagliato De Zerbi e l'Inter ha fatto l'affare per quel poco che l'ho visto io mi sembra un gran bel giocatore"