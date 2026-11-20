Mercato, cosa si sono detti l'Inter e l'agente di Varela. Ma in pista c'è Mendy: gli scenari

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Nell'ultimo vodcast su YouTube, Sandro Sabatini ha parlato anche di Calciopoli a vent'anni di distanza dalla peggiore onta della storia del calcio italiano, svelando la sua posizione sugli scudetti tolti alla Juventus:

Getty

"Una follia è quella degli scudetti della Juventus: in un contesto di sentenza, in cui lo scudetto a tavolino assegnato a tavolino all'Inter per me non era giusto, e questo lo dicevo già nel 2006 mettendo a rischio in una posizione estremamente impopolare, quello scudetto lì assegnato all'Inter per me non aveva senso".

"Ma non è che se prendevano in considerazione le telefonate dell'Inter, come dice il mio amico Moggi, quelle cancellavano le telefonate della Juventus. Per le leggi della giustizia sportiva, quegli scudetti andavano tolti e sarebbe stato meglio non assegnarli. Che sia legittimo sia da parte dell'Inter aggiungere uno scudetto che gli è stato dato, sia da parte della Juventus aggiungerli a casa propria, va bene, ma poi parlano i dati e gli almanacchi. Capello, poi, può rivendicarli moralmente, tecnicamente. E' un esercizio che può fare".