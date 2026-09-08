VIDEO / Lautaro: "La Champions è un obiettivo, non un'ossessione. Sappiamo che..."

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Ancora una volta l'Inter ringrazia Lautaro Martinez. Il capitano nerazzurro è risultato decisivo nel successo in rimonta contro il Napoli, mettendo a segno una doppietta che lo ha issato ancora più su nella storia del club. Eppure, c'è chi farebbe a meno di lui di fronte a un'offerta economica importante.

Getty Images

Sandro Sabatini, nel corso di una puntata di Pressing di due settimane fa, parlava così: "Venderei Lautaro per 100 milioni? Se Ausilio (ai tempi ancora direttore sportivo nerazzurro, ndr) ha pronto un sostituto, allora sì". Una risposta che Sport Mediaset ha voluto simpaticamente riproporre.