Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Intervenuto su Youtube nel podcast 'scontro diretto', Sandro Sabatini ha discusso, insieme a Nicolò Schira, in merito all'intervista di Mauro Icardi a Repubblica.

Sabatini: "L'allenatore di Icardi quando ci fu quel problema di squadra e di spogliatoio chi era?"

Schira: "Luciano Spalletti. Quando tu e Pierluigi Pardo avete sfasciato lo spogliatoio dell'Inter caricando a pallettoni Wanda Nara a Tiki Taka tutte le domeniche sere"

Sabatini: "Chi arrivò dopo Spalletti quell'anno?"

Schira: "Antonio Conte"

Getty Images

Sabatini: "Qual era la grande richiesta di Wanda Nara? Perché poi si è offuscato il tutto con lei che era bionda, che faceva la passerella, Pardo, qualità, io che facevo domande, Cruciani che si esaltava e un po' la corteggiava secondo me perché Crux è fatto così. A parte gli scherzi, lei diceva, pensa te, ci ho ripensato. La grande accusa è..."

Schira: "Lei voleva Icardi e Lautaro insieme"

Sabatini: "Certo"

Schira: "Via Perisic e gli esterni, voleva le due punte"

Sabatini: "Esatto. E Spalletti non vedeva la soluzione nelle due punte con Lautaro che in quel momento era troppo giovane. Ci sono un sacco di cose che fanno riflettere a distanza di tempo"

Getty Images

Schira ironico: "So già dove stai arrivando e dico questo all'agente di Icardi, Pino Letterio, che so che ci segue. Caro Pino, se vuoi querelare Sabatini hai tutto il mio sostegno perché Sandro sta sottintendendo che Icardi e Lautaro come Kolo Muani e Woltemade, la distanza che c'è tra una Ferrari e un'utilitaria"

Sabatini è d'accordo: "Sì è da querela, è vero, me ne pento immediatamente. Sai che Icardi, con un'altra predisposizione, starebbe bene proprio alla Juventus?"