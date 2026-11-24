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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Antonio Sabato si è soffermato sui tanti infortuni che ultimamente hanno colpito Hakan Calhanoglu. Inoltre l'ex nerazzurro è tornato sul pareggio dell'Inter contro l'Atalanta. "Calhanoglu si ferma un po' troppo spesso. L'età avanza, i muscoli diventano più delicati poi. Quindi non so se si rinnoverà o meno. Ho dei dubbi, ma non per il giocatore, che è uno dei più forti play in circolazione, ma questi continui infortuni non sono semplici. Ultimamente ne ha avuti. Poi si gioca troppo e a quell'età o lo gestisci in un certo modo...ma se devi giocare ogni tre giorni è difficile".

MILAN, ITALY - OCTOBER 25: Hakan Calhanoglu of FC Internazionale Milano reacts during the warm up before the Serie A match between FC Internazionale and ACF Fiorentina at Stadio Giuseppe Meazza on October 25, 2026 in Milan, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

"Forse ci può essere un po' di presunzione, però Chivu continua a ruotare i centrali. Una idea la devi avere e insisti, altrimenti se cambi spesso diventa difficile assemblarsi bene. L'alternanza dietro crea solo confusione. Akanji è un centrale e deve giocare lì, non puoi ruotare in certe posizioni. Questo non dà tranquillità. Comunque le partite dopo la sosta sono sempre un punto di domanda, l'Inter però forse si adagia un po' troppo".

(TMW Radio)