Sacchi: “Balotelli? Io non convocavo più Berti, poi lo richiamai e lui mi disse…”

Intervenuto ai microfoni di Rai Sport, Arrigo Sacchi, ex tecnico, ha commentato così la convocazione in nazionale di Mario Balotelli da parte del ct Roberto Mancini: "Io guardavo sempre l'affidabilità delle persone. Io non avevo convocato più Berti, poi lo richiamai e lui mi disse che sarebbe stato il primo ad arrivare all'allenamento e l'ultimo ad andarsene. Così fu. Se Balotelli avesse detto quello che disse Berti l'avrei richiamato anch'io".