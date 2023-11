Salisburgo-Inter, pagelle TS: Calhanoglu, in campo il gemello. Asllani dà ritmo

Basta un rigore trasformato da Lautaro Martinez nella ripresa all'Inter per battere il Salisburgo e conquistare il pass per gli ottavi di finale di Champions League con due turni di anticipo. Proprio l'argentino, secondo Tuttosport, è il migliore in campo. Molto bene anche Thuram e Darmian, mentre per una volta stecca Calhanoglu: "Se avesse un gemello che non fa il calciatore si potrebbe pensare che in campo non ci fosse lui". Decisamente meglio chi l'ha sostituito, l'albanese Asllani: "Va vicino alla rete e dà ritmo all'Inter".