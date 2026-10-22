Giornata amara per l'ex Inter Alexis Sanchez nel giorno della finale della Canadian Championship, la Coppa Nazionale canadese, contro il Forge FC. Il suo allenatore lo ha fatto scaldare 50 minuti ma non lo ha fatto entrare durante la partita finita al 90esimo 1-1 e che si è chiusa ai rigori con la vittoria degli avversari (2-4). L'ex calciatore nerazzurro ha avuto una discussione con il suo allenatore, Philippe Eullaffroy, al 118esimo.

"La finale di Coppa del Canada è diventata teatro di una delle tensioni più forti della stagione per il Montréal . La squadra canadese ha perso ai rigori la partita. Ma la sconfitta è passata in secondo piano per un inaspettato conflitto interno che ha catturato l'attenzione dei media", racconta il quotidiano Marca. La rabbia di Alexis Sanchez Nel mirino è finito proprio Sanchez che non era tra i titolari, si è scaldato per 50 minuti in attesa di entare ma il suo allenatore non lo ha mai richiamato per farlo entrare in campo. Così è nato un diverbio acceso ripreso dalle telecamere mentre erano ancora in corso i tempi supplementari. Una tensione esplosa pubblicamente. Al 118esimo il tecnico ha chiesto a Sanchez se volesse entrare in campo e il giocatore lo ha contestato: era visibimente contrariato e si è rifiutato di entrare nei minuti finali della partita. Aveva iniziato a scaldarsi da inizio secondo tempo. Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui Il tecnico, in conferenza stampa, a fine partita, ha cercato di spiegare le ragioni tattiche che lo hanno portato a escludere il suo giocatore di punta. E ha spiegato che l'espulsione del difensore Brayan Vera ha completamente stravolto i suoi piani iniziali . Una dichiarazione più di altre ha suscitato polemica. « Ho cercato di essere creativo e di capire come inserirlo. Non solo per farlo entrare, ma perché potesse fare la differenza. Ma con 10 contro 11, era un po' più difficile. Quando giochiamo in 10 contro 11, abbiamo bisogno di un po' più di supporto in campo. Non possiamo cambiare tutto solo per divertirci e far giocare il giocatore famoso». "L'allenatore ha comunque rassicurato tutti sulla schiettezza del rapporto con Sanchez ma i media canadesi parlano del ruolo dell'attaccante nel Montreal. Di come le aspettative su leadership e status si scontrano con decisioni tattiche che finiscono per metterlo fuori gioco in momenti cruciali. Il futuro immediato dell'attaccante nel club promette di rimanere un argomento centrale di dibattito tra i tifosi e la stampa internazionale " , conclude Marca. (Fonte: marca.com)