Sangalli: “Dopo Bergamo e Firenze ci siamo parlati. Primo posto? Ci proveremo”

Il centrocampista e capitano dell'Inter Primavera ha parlato dopo il successo di stamattina contro il Cagliari

Quinto risultato consecutivo per l'Inter di Cristian Chivu, che batte 1-0 il Cagliari e sale al secondo posto in classifica . Mattia Sangalli, capitano della Primavera nerazzurra, ha analizzato il successo contro i sardi.

Andiamo in casa della prima della classe, andremo a fare la notra partita e proveremo a portare a casa il punteggio pieno. Vedremo cosa farà domani la Roma e - perchè no? - proveremo a conquistare i 3 punti e riaprire il discorso primo posto.

Me li sto godendo, come ho sempre vissuto questi anni di settore giovanile dell'Inter. Cercherò di dare il massimo come ho sempre fatto anche in questi ultimi due mesi per aiutare la squadra.