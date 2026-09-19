All'Inter in estate sono arrivati tre giocatori inglesi, Stones, Spence e Jones. Il primo ha già collezionato qualche presenza in maglia nerazzurra ma nella gara contro l'Udinese si è procurato un infortunio che lo metterà in condizioni di dover recuperare per tutta la durata della pausa per le Nazionali. Il secondo non ha mai esordito in maglia Inter perché non è riuscito a recuperare in tempo a livello fisico: dovrebbe debuttare dopo la sosta. L'ex centrocampista del Liverpool si è fatto apprezzare per alcuni spezzoni di gara. Sulla sua testa pesa un errore con il Real Madrid nella partita in cui è partito da titolare.

ll giornalista Fabio Santini, su SI, ha parlato proprio dei tre inglesi dell'Inter: CLICCA QUI PER LEGGERE COSA HA DETTO.