Sarri: “Correa? Ha espresso la sua idea da tempo, è una situazione in divenire”

Le parole del tecnico biancoceleste: "Correa? La situazione è in divenire, questo non lo mette nelle condizioni mentali ideali per giocare"

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della gara con l'Empoli, Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato così di Joaquin Correa, obiettivo di mercato dell'Inter: "Il ruolo di Correa, in questo momento, è da valutare. Stiamo parlando di un giocatore forte, ma lui in tempi non sospetti ha espresso la sua idea. La situazione è in divenire, questo non lo mette nelle condizioni mentali ideali per giocare. Correa lo vedrei bene come esterno sinistro o come attaccante centrale. Immobile per noi è il punto di riferimento più importante. Per quanto riguarda l'argentino capiremo nei prossimi giorni la situazione. Siamo in costruzione, la situazione è in evoluzione. Mi reputo uno specialista e vorrei vedere sempre tutto al meglio: probabilmente sarà una stagione di costruzione per essere più competitivi nelle prossime annate sportive".