Savino: “Troppe volpi e troppa uva. Chi sostiene che l’Inter gioca male è perché…”

Continua a far discutere il tema del gioco dell'Inter di Conte. Ma c'è chi, tra i tifosi nerazzurri non ci sta

Continua a far discutere il tema del gioco dell'Inter di Conte, capolista della Serie A. Ma c'è chi, tra i tifosi nerazzurri, proprio non accetta le eccessive critiche. Intervistato da Repubblica, per esempio, Nicola Savino ha dichiarato: