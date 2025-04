Avevano escogitato il modo per aggirare i limiti massimali dei siti legali di scommesse adottando la cosiddetta "procedura 'senza uno zero'"

Avevano escogitato il modo per aggirare i limiti massimali dei siti legali di scommesse adottando la cosiddetta "procedura 'senza uno zero'" ossia indicando importi minori per ciascuna puntata, i bookmaker tra i protagonisti dell'indagine della Procura milanese in cui tra gli indagati ci sono 12 calciatori di serie A ed altri atleti meno noti e che ieri ha portato la Gdf a sequestrare quasi un milione e mezzo di euro e a mettere i sigilli a Elysium, la gioielleria usata per saldare i rilevanti debiti degli sportivi per le giocate illegali.