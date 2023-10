Scommesse, legali Zaniolo: “Aspettiamo interrogatorio e tuteleremo sua immagine”

Gli avvocati del calciatore dell'Aston Villa hanno spiegato in una nota: "Dopo l'interrogatorio procederemo per tutelare lui e la sua famiglia"

In attesa che la Procura di Torino senta anche lui dopo l'atto di notifica, per scommesse illegali, che gli è stato consegnato insieme a quello dato a Tonali, Nicolò Zaniolo e i suoi legali parlano di future querele. In una nota, gli avvocati del calciatore dell'Aston Villa (in prestito dal Galatasaray) hanno parlato delle ricostruzioni giornalistiche fatte in queste ore sul loro assistito.