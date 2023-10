Serena: “Scudetto? La corsa va fatta sull’Inter, forse anche sulla Juventus”

L'ex attaccante Aldo Serena ha rilasciato un'intervista a Il Mattino. Tra i temi toccati c'è anche la corsa scudetto: "Napoli-Milan già decisiva? È vero che siamo ancora all'inizio, ma dovesse perdere il Napoli poi dovrebbe fare una rincorsa incredibile per riacciuffare le posizioni di vertice. Anche perché la corsa va fatta sull'Inter e forse anche sulla Juventus. Se il Napoli ha ambizioni scudetto, deve assolutamente battere i rossoneri. Non può non vincere al Maradona se vuole dare un abbrivio ad una rincorsa che può essere decisiva. Non dico che una vittoria è indispensabile ma quasi".