Il Corinthians in crisi ha annunciato di aver scelto Clarence Seedorf come nuovo allenatore. L'ex centrocampista olandese arriva al posto del Fernando Diniz, da poco esonerato, e avrà il compito di portare il club paulista fuori dalla lotta contro la retrocessione.

Con sette sconfitte consecutive, il Corinthians è attualmente 16/o nel Brasileirão, con 32 punti, solo uno in più dell'Internacional, quart'ultimo.

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"Affrontare questa sfida è un onore, ma anche una grande responsabilità. Sono qui per dare tutto me stesso e costruire una squadra che lotta per ogni palla, ogni minuto, ogni vittoria," ha dichiarato sul sito ufficiale del club l'olandese, che ha firmato un contratto fino alla fine del 2027 e si prevede il debutto il 19 ottobre, contro il Vitória, alla Neo Química Arena.

Seedorf ha fatto la storia del calcio mondiale: è l'unico giocatore ad aver vinto la Champions League con tre squadre diverse, con l'Ajax nel 1995, con il Real Madrid nel 1998 e con il Milan, nel 2003 e 2007. Oltre a essere stato uno dei campioni della nazionale olandese negli anni '90 e 2000.

Come allenatore, ha guidato il Milan, lo Shenzhen, il Deportivo La Coruña e il Camerun senza mai vincere un titolo. Il suo ultimo incarico, con la nazionale camerunense, è terminato nel luglio 2019.

(Fonte: ANSA)