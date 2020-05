Mercato, Semedo divide il Barça. MD: “Restate sintonizzati”, come Juve e Inter

Ha tutto per essere un giocatore apprezzato al Barcellona. Nelson Semedo è giovane, fisicamente integro, qualità tecnico-tattiche indiscutibili e ha un contratto fino al 2022. Al momento non ha prolungato e per questo si parla di cessione, che sia come contropartita tecnica in un’operazione in entrata o che sia un trasferimento diretto in un altro club. Di lui parla in un articolo Mundo Deportivo e sottolinea che il 26enne potrebbe approdare al City. Da tempo si parla di un possibile scambio con l’ex nerazzurro Cancelo. E a favorire l’operazione potrebbe essere Mendes, procuratore di entrambi.

Il suo addio però genera dibattito all’interno del club blaugrana. “Se dal punto di vista sportivo lo scambio con il portoghese rientra tra le grazie del Barça, quando l’operazione viene analizzata in termini di impatto economico, genera dibattito. Sicuramente il giocatore ha un valore elevato ma sarebbe un onere lo stipendio di Cancelo. Su questo si discute. Anche a Setien Semedo piace molto”.

MD ricorda che sul giocatore non c’è solo il City. “Restate sintonizzati”, scrive ai suoi lettori il quotidiano spagnoo. Perché il giocatore potrebbe trasferirsi anche in altri grandi club come la Juventus, dove Mendes rappresenta Ronaldo e dove gioca Pjanic, che piace al Barcellona. L’Inter è il club di Lautaro. E poi ci sono altri club interessati come Bayern, PSG e Atletico, accostato a lui nella scorsa stagione.

(Fonte: MD)