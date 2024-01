SM – Buchanan, difficile già col Verona. Sensi cerca sistemazione: contratto non sarà rinnovato

Arrivo Buchanan atteso oggi, ma la burocrazia ha fatto slittare l'approdo del canadese a domani. Poi visite mediche e firma sul contratto. Non si può escludere che l'esterno faccia anche una prima sgambata coi compagni, difficilmente sarà convocato per la partita col Verona. Buchanan dovrebbe essere l'unico arrivo per la sessione invernale di mercato, qualcosa potrebbe muoversi solo se in attacco dovesse partire Sanchez.