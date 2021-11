Serena: “Inter-Napoli partita chiave per entrambe. Lautaro punto fisso non solo per i gol”

Le parole dell'ex giocatore nerazzurro ai microfoni di Inter TV

Aldo Serena ha parlato ai microfoni di Inter TV prima della sfida di San Siro: "Inter-Napoli negli anni'80? Ci siamo giocati qui lo scudetto in una partita che è ancora nella mia memoria. Lo stadio bolliva e ci ha dato anche una mano. Abbiamo spinto insieme al pubblico e siamo riusciti a vincere lo scudetto. Una gioia immensa. Quella di stasera è una partita chiave, nonostante sia nel girone d'andata, importantissima per entrambe le squadre. I tre punti in palio sono ancora più preziosi. L'attacco? Lautaro rimarrà più nella posizione centrale stasera, Correa ha bisogno di trovare la palla sulla trequarti e può far male da solo in velocità. Lautaro è un punto fisso non solo per i gol, ma anche perché è intelligente e gioca con gli altri. Osimhen si ferma con grande attenzione, con il lavoro di squadra e con una concentrazione feroce. Si deve chiudere nei primi metri e non bisogna fargli arrivare rifornimenti".