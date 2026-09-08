Intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima di Real Madrid-Inter, Aldo Serena ha parlato così del match del Bernabeu:

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"Il recupero di Thuram è fondamentale per tentare di vincere la partita, Pio Esposito con Lautaro non avrebbe dato così tanta pericolosità. Lautaro oggi avrà una partita di sofferenza, di altruismo, avrà poche occasioni per mettersi in luce in area di rigore.

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Thuram deve essere in condizione, deve dettare il passaggio e attaccare la profondità alla luce del centrocampo malmesso del Real Madrid"