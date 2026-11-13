Si complica la trattativa tra la Lega Serie A e Avenue Capital per la cessione di una quota del business dei diritti televisivi internazionali. Secondo quanto riportato da Reuters, alcuni club del massimo campionato italiano avrebbero espresso perplessità sull'operazione, rallentando il percorso verso un possibile accordo.

Il fondo statunitense, con sede a New York, ha messo sul tavolo 320 milioni di euro per acquisire circa il 10% della nuova società destinata a gestire i diritti internazionali della Serie A, comprese le attività legate alle trasmissioni televisive, alle sponsorizzazioni e al settore delle scommesse. Una proposta che attribuisce alla società una valutazione complessiva di 3,2 miliardi di euro.

Serie A, perché alcuni club frenano su Avenue Capital

Avenue Capital era emerso come interlocutore privilegiato della Lega grazie alla struttura della sua offerta. A differenza di altri potenziali investitori, che avevano presentato proposte economicamente superiori ma chiedevano garanzie sui flussi di cassa futuri, il fondo americano ha previsto un investimento diretto nel capitale della società.

Non tutti i club, però, sono convinti di concedere ad Avenue Capital l'esclusiva nelle trattative. Secondo tre fonti interpellate da Reuters, alcune società ritengono che la Lega debba mantenere la possibilità di esaminare eventuali offerte alternative mentre approfondisce la proposta del fondo statunitense.

Al momento Avenue Capital rimane l'unico soggetto attivamente impegnato nel negoziato, pur senza aver ottenuto formalmente l'esclusiva. Le fonti non hanno specificato quali siano i club contrari né il loro numero, ma le resistenze emerse sarebbero sufficienti a rallentare l'operazione.

Per arrivare all'approvazione definitiva sarà necessario ottenere il voto favorevole di almeno 14 delle 20 società di Serie A.

Diritti internazionali, un business da 250 milioni all'anno

L'obiettivo della Lega è aumentare i ricavi derivanti dalla commercializzazione del campionato all'estero. Secondo i dati UEFA citati da Reuters, i diritti media internazionali della Serie A generano attualmente, una cifra sensibilmente inferiore rispetto a quelle incassate da Premier League e Liga.

Non sarebbe la prima volta che il calcio italiano tenta di aprire agli investitori esterni. Nel 2021 era stata valutata la cessione del 10% del business dei diritti televisivi nazionali a un consorzio guidato da CVC, ma il progetto era naufragato per la mancanza del consenso necessario tra le società.

Anche questa volta, dunque, la posizione dei club sarà determinante. L'offerta di Avenue Capital rimane sul tavolo, ma l'intesa è tutt'altro che raggiunta.